Yacoubou aggredito al rione Sanità, il quartiere convince la baby gang a chiedere scusa

Aggredito, sbeffeggiato, colpito agli occhi dalle famigerate bombolette spray. La vicenda di Yacoubou Ibrahim, 51 anni aggredito da una baby gang del Rione Sanità, nel cuore del centro storico di Napoli, sembrava la solita storia di violenza gratuita: la vittima che cerca di difendersi, insegue i minorenni terribili, cade per terra e si fa male a un braccio proprio nei pressi della basilica di Santa Maria della Sanità.



Invece accade qualcosa di imprevisto: il quartiere si ribella, cerca i membri della baby gang casa per casa mentre le forze dell'ordine facevano altrettanto grazie alle telecamere di sicurezza, li trova e - grazie ai giovani della parrocchia guidata da don Antonio Loffredo e alle assiociazioni di zona - scelgono la strada del perdono invece che del pugno di ferro. Gli aggressori, tutti di 13 e 10 anni, vengono messi attorno allo stesso tavolo con Yacoubou: un faccia a faccia inedito e commovente che si conclude con un abbraccio e le scuse dei ragazzini al 51enne di colore.

Per Davide Marotta (giovane educatore di strada che con i ragazzi del quartiere napoletano svolge tante attività di recupero, come quella della palestra dove viene aiutato dalle Fiamme Oro, la prima mossa è stata quella di spingere gli autori dell'aggressione a raccontare la verità. «Il più piccolo (10 anni) viene da un periodo delicato: il papà è stato molto male e lui ha avuto il timore di perderlo. Forse così si spiega la sua aggressività. Il tredicenne va in giro sempre coperto da una felpa con cappuccio, come se volesse nascondersi al mondo intero. E' un taciturno. Vive con la mamma, la nonna e altri familiari in un contesto domestico che definire famiglia allargata è un eufemismo».

Gli educatori lottano per evitare che finiscano nelle grinfie dalla criminalità. Ivo Poggiani, presidente della III Municipalità, sostiene infatti la necessità del dialogo tra famiglie e istituzioni in una Napoli socialmente problematica.

Nella storia trionfa soprattutto l'abbraccio tra Yacoubou e i ragazzini. Il più piccolo - una volta scoperto - è restato sveglio una notte intera per completare un disegno dedicato a Yacoubou: c'era scritto no al razzismo: Perdonami, non volevo farti del male - gli ha detto tra le lacrime -. D'ora in poi cambierò, in meglio».



