Pandas è una malattia rara non ancora riconosciuta, scientificamente controversa: insorge dai 3 anni all’età prepubere, con un picco massimo intorno ai 5-7 anni. Pandas è l’acronimo di “Pediatric Autoimmune Neuropsychiatric Disorder associated with A Streptococci”, ovvero “disordine pediatrico autoimmune associato allo streptococco beta-emolitico di gruppo A”.

Una rapina molto particolare è avvenuta ieri in un negozio dei Quartieri Spagnoli, a Napoli: un uomo ha rubato infatti lo smartphone a una cassiera, e i parenti di quest’ultima hanno diffuso le immagini del rapinatore per accelerare la sua individuazione e ritrovare il bottino. Il motivo di tanta urgenza è legato proprio alla cassiera vittima della rapina e a suo figlio.Secondo, infatti, all’interno della rubrica del telefono ci sono i numeri di diversi medici specialisti che seguono le cure per il figlio della signora, affetto dalla rarissima. Il furto è avvenuto nel supermercato Amodio, in via Nardones, a Napoli: senza quei numeri dei medici le cure per il bambino si complicherebbero molto.Perciò il fratello della cassiera ha inviato alla redazione della testata il video in cui si vede il viso del rapinatore: la speranza è che qualcuno lo riconosca per segnalare il suo nome alle autorità e cercare di recuperare lo smartphone (un Samsung S9 Edge) tanto prezioso a questa mamma.