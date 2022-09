Napoli, sedicenne in fin di vita: «Picchiato da coetanei, lo hanno preso a pugni in testa»

Choc in provincia di Napoli dove un ragazzo di 16 anni si trova ricoverato in prognosi riservata dopo essere stato picchiato da alcuni coetanei la scorsa notte: è successo in via Croce a Palma Campania e il giovane è ricoverato all'ospedale di Nola. Il 16enne è stato portato da alcuni conoscenti al pronto soccorso, dove sono intervenuti i carabinieri della sezione radiomobile proprio di Nola.

I carabinieri stanno ricostruendo la dinamica dell'episodio, che è ancora tutta da chiarire. Il ragazzo non ha precedenti di alcun tipo, è uno studente appartenente a una famiglia stimata da vicini e conoscenti. Secondo i primi esami medici le lesioni riportate dal giovane non sarebbero riconducibili ad armi o oggetti contundenti: il 16enne, secondo una prima ricostruzione dei militari, sarebbe stato colpito a mani nude, è forse caduto duramente sul selciato e ha riportato lesioni alla testa causate probabilmente da pugni.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 8 Settembre 2022, 20:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA