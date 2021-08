Postino getta le lettere nella spazzatura anziché consegnarle: denunciato 33enne VIDEO

Ha gettato nella spazzatura le lettere che che avrebbe dovuto consegnare, per questo un postino è stato denunciato. Un postino di 33 anni è stato denunciato per aver gettato tutta la corrispondenza in un cassonetto dei rifiuti nel cuore di Napoli e la polizia lo ha denunciato.

Gli agenti di polizia, impegnati in un servizio di controllo del territorio, sono stati fermati da un cittadino che li ha avvertiti di aver assistito alla scena di un uomo, con il gilet di Poste Italiane, che ha gettato numerose lettere in un cassonetto dei rifiuti.

I poliziotti hanno recuperato tutta la posta e hanno appurato, dopo un confronto con Poste Italiane, che la corrispondenza era stata presa in consegna dal postino di 33 anni in questione. Rintracciato, l'uomo è stato denunciato per violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza.

La vicenda era già stata segnalata e denunciata dal consigliere regionale Fancesco Emilio Borrelli, che sui social ha pubblicato un video inviatogli da alcuni cittadini nel quale si vede un mucchio di lettere nella spazzatura.

«Se le accuse verranno confermate chiediamo che il soggetto venga denunciato e licenziato. Chiediamo che venga avviata un’indagine interna per chiarire la questione e capire se quella di gettare via la corrispondenza sia stata una pratica adottata da tempo dal portalettere in questione o magari da altri addetti» ha scritto Borrelli.

Ultimo aggiornamento: Sabato 14 Agosto 2021, 09:36

