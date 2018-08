Venerdì 31 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:49 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

«Si avvisano i gentili borseggiatori e gli abusivi di Marechiaro, Stadera, Mugnano, etc. che la linea R2 è temporaneamente sospesa. Stiamo lavorando affinché il disagio possa essere risolto nel minor tempo possibile». È il post - ironico - che l'autista dell'Anm di Napoli e sindacalista dell'Usb, Adolfo Vallini, ha pubblicato oggi su Fb, con lo scopo di sensibilizzare l'opinione pubblica e l'azienda sulla vicenda dei borseggiatori sui bus che, malgrado l'introduzione della videosorveglianza sui mezzi, continua ad affliggere i viaggiatori.«Due anni affiggemmo degli avvisi in italiano e inglese a bordo: Attenzione, borseggiatori al lavoro. Ancora nulla è stato fatto per risolvere il problema». Vallini punta il dito anche contro gli abusivi che, dice, «stanno facendo affari dopo l'introduzione delle maggiorazioni per l'acquisto dei biglietti a bordo. Non era meglio installare biglietterie automatizzate?»