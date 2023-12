Trova un portafogli per strada con 400euro e lo restituisce al proprietario: il gesto del pasticcere napoletano

di Redazione web

Chi non vorrebbe trovare un portafogli per strada con 400 euro al suo interno? Tutti, ma quanti ne restituirebbero il contenuto (lasciato intatto) al legittimo proprietario? Un pasticcere di Napoli l'ha fatto.

È accaduto proprio ieri, giovedì 14 dicembre, quando il negoziante di una pasticceria ha trovato il portafogli per terra, a pochi metri dal suo ingresso. Grazie a un annuncio pubblicato su un gruppo Facebook della città, l'esercente è riuscito a contattare, in soli 30 minuti, il proprietario del portafogli smarrito e a restituirglielo questa mattina, venerdì 15 dicembre.

Il portafogli ritrovato

Il pasticcere ha raccontato la vicenda sul gruppo Facebook "Sos amici... aiutiamoci tra noi (Sergio Colella&rosanna Terracciano)", fondato dal consigliere comunale Colella nel 2013 e divenendo un punto di ritrovo per molti cittadini di Napoli.

Il post recita: «Ho trovato questo portafogli nelle vicinanze della mia pasticceria, in Via Michelangelo da Caravaggio, contenente documenti ed una cospicua quantità di denaro contanti e carte di credito. Se il proprietario lo riconoscesse può contattarci in privato, altrimenti verrà restituito alle autorità competenti.

I commenti sugli stereotipi

Numerosi i commenti di orgoglio dei napoletani, per il gesto di solidarietà e rispetto che ha avuto il pasticcere nei confronti dell'uomo che aveva smarrito il portafogli. Sotto la notizia riportata su Facebook da Fanpage si legge: «Noi napoletani siamo molto orgogliosi. Complimenti al pasticcere».

Ma soprattutto è stata l'occasione per discutere di stereotipi. «Non è napoletano, è adottato di Bolzano madre di Bergamo e padre vicentino», ha scritto qualcuno scherzando. Più amareggiato. il commento di un altro utente, che scrive: «Bravissimo il pasticcere, anche se purtroppo fa notizia perché la consuetudine è diversa. Speriamo di arrivare al punto, invece, che non faccia più notizia perché è diventata la normalità».

Foto da Fb / Sos amici………. aiutiamoci tra noi (Sergio Colella&rosanna Terracciano)

Ultimo aggiornamento: Venerdì 15 Dicembre 2023, 14:19

