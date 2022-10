Napoli, chiusa dai Nas la pizzeria in cui fu inventata la pizza Margherita: è la più antica del mondo

La Antica Pizzeria Brandi, locale storico di Napoli e dove - secondo la tradizione - nel 1889 fu inventata la pizza Margherita, è stata chiusa questa mattina da Nas e Asl. La decisione, che coinvolte un locale storico tra i più rinomati in città, è arrivata dopo che le autorità nel corso di una ispezione ad agosto avevano riscontrato delle carenze igienico-sanitarie ed imposto delle prescrizioni, rispetto alle quali oggi il locale sarebbe stato trovato inadempiente.

Chiusa dai Nas, il post su Facebook

Sui social, con un post multilingue tradotto anche in arabo e in cinese, la pizzeria Brandi rende noto di essere chiusa oggi e domani «per manutenzione straordinaria». All'interno si stanno svolgendo lavori per ottemperare alle prescrizioni dei Nas e della Asl in modo da poter riaprire.

L'Antica Pizzeria Brandi ha sede in salita Sant'Anna di Palazzo, a Chiaia, salotto buono della città: al suo interno è collocata una lapide che ricorda, nel 1989, i 100 anni dalla creazione nel locale della prima pizza Margherita. Segnalato e censito da guide turistiche di mezzo mondo, il locale vanta anche il titolo di «più antica pizzeria del mondo», aperta nel 1760.

