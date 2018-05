Reagisce alla rapina: 46enne massacrato di pugni

Martedì 22 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:41 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

È finito in ospedale con traumi al volto guaribili in 25 giorni dopo aver reagito a un tentativo di rapina. Vittima un uomo di 46 anni, che stava percorrendo in auto la Circumvallazione esterna di Napoli. Nel tratto tra Casoria e San Pietro a Patierno è stato affiancato da un'altra vettura con tre persone a bordo, che lo hanno costretto a fermarsi. Il 46enne ha rifiutato di consegnare loro del denaro, ed è stato colpito a pugni sul volto. I malviventi si sono dileguati, l'uomo è stato costretto al ricovero in ospedale.Indaga la Polizia di Stato.