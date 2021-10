Napoli, picchia la compagna in casa e anche davanti alla caserma dei carabinieri: arrestato

Prima aveva picchiato la compagna in casa. Poi, quando la donna era andata a denunciarlo dai carabinieri, l'ha aggredita anche davanti ai militari. Per questo motivo, un 37enne è stato arrestato in provincia di Napoli.

È accaduto a Qualiano. Il 37enne è stato arrestato con l'accusa di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. I carabinieri lo hanno bloccato davanti alla caserma, dove aveva continuato ad aggredire la vittima come hanno dimostrato anche le immagini dei sistemi di videosorveglianza della stazione.

La vittima, condotta al Pronto Soccorso di Giugliano per ferite e contusioni varie, è stata giudicata guaribile in 10 giorni. il 37enne è agli arresti domiciliari, in attesa di giudizio.

