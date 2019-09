Napoli, panificio in fiamme: dipendente muore carbonizzato

Un incendio è divampato poco prima della 17.30 in un panificio ad Afragola (Napoli), in contrada Lautrec, per cause non ancora accertate i vigili del fuoco, che stanno lavorando per spegnere le fiamme, hanno trovato nei locali un cadavere carbonizzato. Polizia e Polizia Municipale sono intervenuti nel panificio. Il rogo si sarebbe sviluppato mentre nella struttura c'erano alcuni dipendenti. Tutti sono riusciti a fuggire, tranne uno: la vittima sarebbe un lavoratore straniero. Venerd√¨ 27 Settembre 2019, 19:11

