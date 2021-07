Napoli, gli operai Whirlpool al porto: bloccati gli aliscafi per le isole

Blitz degli operai dello stabilimento Whirlpool di Napoli agli imbarchi del Molo Beverello. Intorno alle 10 i lavoratori sono entrati nell'area destinata ai passeggeri in attesa di salire a bordo di aliscafi e traghetti diretti a Ischia, Procida e Capri, bloccando gli imbarchi. In mare alcune persone a bordo di una barca hanno esposto lo striscione «Rsu Whirlpool» davanti agli aliscafi ormeggiati.

Tanti i cori scanditi dai lavoratori che reclamano lo stop alle procedure di licenziamento avviate dalla multinazionale e annunciate in occasione dell'ultimo tavolo sulla vertenza svolto al Ministero dello Sviluppo economico, svolto lo scorso 14 luglio. Nella stessa giornata, una delegazione di operai con i vertici locali dei sindacati ha manifestato all'esterno del carcere di Santa Maria Capua Vetere (Caserta), dove era in corso una visita del presidente del Consiglio Mario Draghi, con il quale a termine si è svolto anche un incontro. Nei giorni successivi sono state svolte manifestazioni all'aeroporto di Capodichino e alla Stazione centrale, dove i lavoratori hanno bloccato per alcuni minuti i binari dell'alta velocità.

