Un rapinatore è morto e un altro arrestato in un conflitto a fuoco con la polizia nella notte a Napoli. La vittima è un minore di 17 anni. Gli agenti sono intervenuti per sventare una rapina ai danni di alcuni minorenni. Un altro rapinatore è stato arrestato: è il figlio di Genny la Carogna, come scrive Il Mattino. Ultimo aggiornamento: Domenica 4 Ottobre 2020, 09:21

