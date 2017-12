Napoli, massacrato a coltellate dal branco: "Arturo, non mollare"

Venerdì 22 Dicembre 2017 - Ultimo aggiornamento: 14:00 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Una marea di ragazzi questa mattina si sono messi in marcia da piazza Miracoli, a Napoli, per manifestare tutta la loro vicinanza ad Arturo. Solo quattro giorni fa il giovane 17enne liceale è stato vittima di un brutale agguato messo in atto da 4 ragazzi che con diverse coltellate – di cui una alla gola – lo hanno ridotto in fin di vita. Oggi è la società civile a scendere in strada, portandosi proprio sul luogo dove è avvenuto l’agguato."Il quartiere risponde - dichiara il presidente della III Municipalità Ivo Poggiani - in maniera pronta e con tutte le sue anime migliori. È da tempo che diciamo che questa città soffre di un problema grave legato alla sicurezza. Ci vogliono politiche serie ed alternative sociali che possano consentire ai ragazzi di scegliere, in maniera netta e decisa, quale sia la strada che porta alla legalità ed alla sicurezza".