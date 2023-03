Madre e figlio trovati senza vita in casa: mistero a Napoli. «Lui stroncato da malore, lei è morta di stenti»

di Redazione Web

Mistero a Napoli dove una donna di 94 anni e il figlio di 67 sono stati trovati morti all'interno di un'abitazione in via Posillipo: a seguito della segnalazione di uno dei condomini del palazzo, preoccupato perché di entrambi non c'erano notizie da giorni, la Polizia e i Vigili del Fuoco sono intervenuti, sono entrati nell'appartamento e hanno trovato i due cadaveri, che non presentano alcun segno di violenza. Nell'appartamento non sono stati notati segni di effrazione.

Stando ai primi accertamenti madre e figlio potrebbero essere morti per cause naturali: in particolare, l'ipotesi che al momento viene privilegiata dalla Squadra Mobile del capoluogo partenopeo è che a morire per primo, a causa di un malore improvviso, sia stato il figlio 67enne. Era lui ad assistere la mamma, invalida e non autosufficiente, nelle incombenze quotidiane. Venuto meno il sostegno del figlio, la donna potrebbe essere morta di stenti a distanza di qualche giorno. Indagini sul caso sono tuttora in corso e un quadro più preciso sarà delineato solo dopo le risultanze della Scientifica.

