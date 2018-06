Mercoledì 27 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 23:52 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Un incendio è divampato pochi minuti fa in un appartamento nel Palazzo Maddaloni, nel centro di Napoli, su via Toledo. Sul posto le squadre di pronto intervento dei Vigili del Fuoco. Al momento ancora sconosciute le cause del rogo, che da una delle abitazioni dell’ultimo piano si sarebbe esteso anche alle aree circostanti.