Incidente choc a Napoli, auto precipita in curva a Posillipo e atterra in un parco: alla guida un 29enne

Incidente choc a Napoli, dove un'auto guidata da un uomo di 29 anni è precipitata dal cavalcavia di via Posillipo, la strada panoramica nell'omonimo quartiere dove nel 2011, nello stesso punto e con la stessa modalità morirono tre ragazzi.

L'auto è precipitata all'interno di un parco in piazza San Luigi. Unico occupante l'uomo alla guida, che è stato

recuperato vivo e trasportato all'ospedale Cardarelli. Sul posto sono intervenuti Polizia, Vigili del Fuoco e sanitari del 118. Ancora ignote le cause dell'incidente. Non ci sono altre persone ferite.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 17 Luglio 2020, 12:53

