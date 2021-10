Napoli, auto si ribalta: morti due giovani di 24 anni, altre due ragazze ferite

Incidente mortale nella notte in provincia di Napoli. Due ragazzi di 24 anni sono morti e due ragazze di 24 e 22 anni sono rimaste ferite dopo che la Fiat 500 su cui viaggiavano si è ribaltata all'altezza di una rotatoria.

Leggi anche > Prof in pensione uccisa in casa nel Bolognese con un colpo di fucile, perquisito un vicino

L'incidente è avvenuto intorno alle 4, tra Casoria e Casavatore. I due ragazzi di 24 anni sono morti sul colpo; le due ragazze sono rimaste ferite, una delle quali in maniera grave. La 24enne ferita più lievemente è stata portata in codice gialla a Frattamaggiore, la 22enne, più grave, è ricoverata in prognosi riservata al Cardarelli. Sul posto il reparto di infortunistica stradale della Polizia locale di Napoli.

Ultimo aggiornamento: Domenica 31 Ottobre 2021, 13:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA