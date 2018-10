Raffica di spari sulla casa: ferito innocente in camera da letto

Sabato 6 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:10 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Poco prima di mezzanotte i carabinieri di Bagnoli sono intervenuti nel rione Lauro in via Leopardi, a Fuorigrotta, dove erano stati segnalati colpi di arma da fuoco esplosi in strada e un ferito.Da una breve ricostruzione, ignoti hanno esploso colpo di pistola verso un’abitazione al piano terra. Un 64enne incensurato è rimasto ferito: l’uomo era in camera da letto al momento degli spari e ha riportato un’escoriazione di cui bisogna verificare la causa.Non è escluso che i pistoleri possano avere sbagliato mira. Indagano i carabinieri della compagnia di Bagnoli.