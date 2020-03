Forza un cancello e pretende un rapporto sessuale: al rifiuto prende la porta a martellate

I carabinieri della stazione di Varcaturo, nel Napoletano, hanno arrestato per furto aggravato, violenza privata e danneggiamento A.S. 58enne napoletano già noto alle forze dell'ordine. Ha forzato il cancello di ingresso dell’abitazione di una sua conoscente e preteso di avere un rapporto sessuale.



Incassato un rifiuto, il 58enne ha preso a martellate la porta di ingresso e poi rubato una mini moto e alcuni attrezzi che la donna conservava in giardino. La vittima nel frattempo ha contattato i carabinieri che hanno bloccato l’uomo mentre caricava nel cofano della sua auto le cose appena trafugate. Arrestato, è stato poi sottoposto ai domiciliari in attesa di giudizio.



Ultimo aggiornamento: Domenica 29 Marzo 2020, 12:21

