Inseguito dalla polizia, cade dal terrazzo durante la fuga e muore

Muore cadendo da un terrazzo mentre viene inseguito dalla polizia. È accaduto all'alba a San Giovanni a Teduccio, alla periferia di Napoli. Si tratta di un 31enne, pregiudicato, già sottoposto agli arresti domiciliari, che, alla vista di una volante della polizia impegnata in un servizio di controllo per contrastare il fenomeno delle stese, è fuggito salendo su un terrazzo dal quale è poi caduto sfracellandosi. Soccorso e portato al Cardarelli dal 118, è deceduto poco dopo.A.N., 31 anni, pregiudicato per reati contro il patrimonio, è stato sorpreso in via Taverna del Ferro da una volante del commissariato di polizia San Giovanni. Alla vista della polizia, l'uomo s'è subito dato alla fuga scavalcando un’inferriata e introducendosi in un parco, sfondando il portone di uno stabile e raggiungendo il terrazzo. Da lì, la terribile caduta.Da una prima ricostruzione, presumibilmente A.N. avrebbe tentato di calarsi dal terrazzo dell’edificio servendosi di alcuni cavi antenna, che si sarebbero spezzati. Da una minuziosa ispezione di tutti i luoghi attraversati in occasione della fuga, proprio all’esterno dello stabile, sotto un’auto, è stata rinvenuto e sequestrato un revolver con matricola abrasa, pronto all’uso, attualmente al vaglio della polizia scientifica.