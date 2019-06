L'appello di Elena a 9 anni sulla sedia a rotelle: "liberate i marciapiedi"

Lunedì 17 Giugno 2019, 15:20

Elena, 9 anni di Napoli, è obbligata a muoversi sulla sedia a rotelle. Tutti i giorni, la povera bambina è costretta a convivere con una triste realtà, fatta di inciviltà e di mancanza di rispetto di alcuni suoi concittadini. Tutti i giorni infatti, la ragazzina attraversa i marciapiedi affolatissimi della città, privi quasi tutti di scivoli per disabili, e soprattutto colmi di sporcizia.Attraverso un video postato dalla mamma su Facebook, la piccola chiede più rispetto, educazione e civiltà, per chi come lei non ha l'uso delle gambe: «Marciapiedi liberi - dice Elena nel video - chiedo che tutti i cittadini rispettino noi che ci muoviamo su una sedia a rotelle. Esistiamo anche noi e lotterò ogni giorno per dire "NO" ai marciapiedi pieni di tutto, e contro chi parcheggia le auto su quei pochi che hanno lo scivolo».Il video, già diventato virale, sta facendo il giro del web e ha attirato l'attenzione di molti cittadini sui social network. Un tema spesso messo in secondo piano, ma che andrebbe trattato con più insistenza e sensibilità, viste le numerose situazioni che Elena e molte altre persone vivono quotidianamente.«Si alla libertà di movimento, no alle barriere architettoniche», gridano tutti insieme ad Elena.