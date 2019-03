Donna trovata morta in casa dopo una lite col marito. Lui al 118: «Venite, l'ho picchiata»

donna di 36 anni, F.B., è stata trovata morta nella sua casa a Napoli, in Corso Mianella 115: il suo corpo riverso a terra e senza vita è stato rinvenuto dopo che il marito ha chiamato il 118 per i soccorsi. I sanitari, giunti sul posto, hanno provato a rianimare la signora, che è però deceduta poco dopo.



Da una prima ricostruzione degli investigatori - sull'episodio indaga la polizia - sembrerebbe che i due avessero da poco litigato. Tuttavia, al momento, non è possibile né indicare le cause della morte, né fare una esatta ricostruzione della dinamica.

IL MARITO L'AVEVA PICCHIATA Nella sua telefonata al 118 il marito della 36enne trovata morta nella sua abitazione a Napoli avrebbe fatto capire di aver picchiato la donna e che, dopo il litigio violento, la moglie non dava più cenni di vita. Prende quindi corpo l'ipotesi di una lite con il marito quale causa della morte della 36enne F.B., per la quale i sanitari del 118 intervenuti sul posto con un'ambulanza partita dalla postazione dell'aeroporto non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Sull'accaduto indaga la Polizia di Stato, allertata dagli stessi medici.

Il marito della 36enne viene interrogato in questi minuti dalla Polizia. Nell'appartamento al Corso Mianella, periferia Nord di Napoli, sono giunti il pm di turno, il medico legale e la Polizia Scientifica, che sta eseguendo i rilievi del caso. La donna abitava in un rione di edilizia popolare composto da edifici bipiani. Lei ed il marito vengono descritti da alcuni vicini come una coppia tranquilla. Non risultavano liti tra i due, ed il litigio di oggi - se c' è stato - non ha provocato rumore. I vicini hanno appreso dai telegiornali quanto accaduto.

