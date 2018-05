Secondo quanto si apprende dalla Polizia le indagini sul caso dell'ambulanza di Napoli - secondo quanto denunciato da operatori sanitari assaltata con un palo di ferro lo scorso 12 maggio - si stanno orientando concretamente sulla natura accidentale e non dolosa dell'incidente. Stamattina il quotidiano La Repubblica, nelle pagine dell'edizione napoletana, aveva ipotizzato che l'ambulanza fosse stata colpita da un paletto che aveva divelto.



La versione del danneggiamento da parte di un passante è stata smentita oggi dal sindaco, Luigi de Magistris, per il quale potrebbe essere successo altro e non un'aggressione. Un episodio, quello di sabato scorso, che fece dire al presidente dell'Ordine dei Medici di Napoli, Silvestro Scotti, che la città era come Raqqa, la città siriana distrutta dall'Isis. Le indagini stanno cercando di stabilire come sia stata causata la rottura del vetro e da chi. A tal fine dalla polizia è stata trasmessa alla magistratura una informativa di reato.



«Tutto è stato tranne che un'aggressione all'ambulanza, ai medici e agli infermieri» ha detto il sindaco di Napoli Luigi de Magistris in merito all'aggressione con un paletto di ferro ai danni di un mezzo del 118 denunciata sabato scorso dal direttore della centrale operativa del 118 Giuseppe Galano, e da Paolo Monorchio, presidente della Croce Rossa di Napoli. «Spiace - ha detto de Magistris - che approfittando di un episodio che sembrava andare in una direzione qualcuno ha pensato di utilizzarlo subito strumentalmente. Ormai appare chiaro da quello che emerge dai primi risultati investigativi, e dalle segnalazioni che i cittadini hanno trasferito agli organi istituzionali, che ci troviamo di fronte a una vicenda da una parte probabilmente casuale, uno scontro contro dei tubi di ferro, e per altri aspetti non anticipo cosa perché ancora al vaglio degli organi investigativi. Ci aspettiamo le scuse». Il presidente dell'Ordine dei Medici, Scotti, dopo l'episodio paragonò Napoli a Raqqa, la città siriana distrutta dall'Isis.

