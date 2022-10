Napoli, i cori da stadio contro Roma alla manifestazione per la pace: «Brucerò la Capitale» VIDEO

Piazza Plebiscito a Napoli si riempie per la manifestazione in favore della pace, ma qualcosa va storto. L'evento, al quale venerdì 28 ottobre hanno partecipato circa 25mila persone, per qualcuno si è trasformato nell'occasione di intonare cori da stadio, decisamente poco in linea con l'iniziativa. «Romano infame, brucerò la Capitale», cantano decine di giovani, ripresi da un video diventato virale. Di fronte a loro sventolano le bandiere arcobaleno con scritto pace.

Le reazioni



«Le surreali iniziative di De Luca per la pace. L’esempio più evidente del deragliamento valoriale della sinistra sono i due sultani meridionali De Luca e Emiliano. Qualunquismo, assistenzialismo e clientelismo», ha scritto su Twitter il leader di Azione, Carlo Calenda. Tantissimi i commenti degli utenti su Twitter. «Figuraccia a livello nazionale», si legge. Tanti i commenti anche dei tifosi della Roma: «Ci attaccano per i cori sul Vesuvio, su questo non dice nulla nessuno?».

Manifestazione per la pace

"Romano infame, bruceremo la Capitale"



Più di qualcosa è andato storto...pic.twitter.com/ejoF8fHUgi — Matteo Vismara (@TeoVisma) October 29, 2022

