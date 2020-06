Napoli, la festa in strada dei tifosi diventa un caso. L'Oms: sciagurati. Il sindaco De Magistris: è stata solo felicità

Coppa Italia, l'accusa: il calcio non può dribblare la scienza​

Coppa Italia, la difesa: in città "casi zero" da giorni, inutile demagogia. Quella folla è sana

«Sciagurati! In questo momento non ce lo possiamo permettere, per fortuna è accaduto a Napoli, dove governatore e sindaco hanno messo in atto misure rigide e l’incidenza del virus è più bassa che altrove». Le parole del direttore aggiunto della OMS (Organizzatore mondiale della sanità), Ranieri Guerra, a cui si sono aggiunte quelle del sottosegretario Zampa, trasformano in un caso l’esultanza dei tifosi del Napoli domenica notte dopo la vittoria in Coppa Italia contro la Juventus. Poi, l’affondo che è anche un monito: «Le immagini da Napoli fanno male; ricordate Atalanta-Valencia di febbraio? Ricordate quanto ha contato quella partita nell’esplosione della pandemia? Non vorrei che si ripetesse proprio ora, che abbiamo dato l’ok per la ripresa del campionato di calcio».Piccata la replica del sindaco Luigi De Magistris: «Domenica sera ha vinto il contagio della felicità. Guerra ha esagerato: Napoli non ha più contagiati da quando è finito il lockdown e in piazza c’erano solo napoletani».Ma cosa è accaduto davvero a Napoli domenica notte? Decine di migliaia di tifosi hanno fatto saltare tutte le regole anti-Covid ancora in vigore, ma la notte folle ha anche prodotto rapine, scippi, un ferito e la devastazione di alcuni luoghi simbolo della città, come piazza Trieste e Trento, con la Fontana del Carciofo vandalizzata, e piazza Vanvitelli.Dappertutto ingorghi, trombette, bandiere, clacson. Centinaia di scooter in corsa con tre o più passeggeri senza casco. Petardi sul Lungomare, fumogeni alla stazione, fuochi d’artificio. Una festa diventata caos. E la pandemia non è certo finita…