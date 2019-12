Napoli, chiusa la galleria della Vittoria: impalcatura a rischio crollo. Traffico in tilt

Domenica 15 Dicembre 2019, 09:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Impalcatura inclinata e a rischio crollo sul versante di via Acton della galleria Vittoria. La struttura in ferro, già al centro di polemiche per la sua stabilità, questa mattina è apparsa pericolosamente curvata verso l’interno del tunnel.A quanto pare - dai primi rilievi effettuati dalla polizia locale e dalle squadre della protezione civile - all’origine del cedimento potrebbe esserci stato un forte impatto con una vettura in corso, ma tutto è ancora in fase di verifica. Intanto il traffico veicolare, è stato deviato su via Generale Orsini e Nazario Sauro.