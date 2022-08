Napoli choc, 30 cani abbandonati senza cibo né acqua: «Tre sono morti di stenti». La casa degli orrori

I carabinieri di Napoli hanno scoperto una vera e propria casa degli orrori. Nell'abitazione fatiscente, piena di rifiuti di ogni genere, fino a qualche giorno prima abitava una donna di 50 anni, colpita da sfratto. Ma al suo interno sono stati ritrovati anche 30 cani, abbandonati tra i rifiuti.

Il blitz dei militari

Su segnalazione di alcuni vicini, i carabinieri della stazione di Vacaturo hanno effettuato un blitz nell'abitazione di Giugliano in Campania, in provincia di Napoli. Di fronte agli occhi dei militari si è palesata una vera e propria discarica. E tra i rifiuti vivevano di stenti 30 cani di cui 8 cuccioli, lasciati completamente in stato di abbandono: senza acqua e cibo.

Il soccorso agli animali

Gli animali sono stati soccorsi e affidati al servizio veterinario dell’ASL, ma sfortunatamente 3 di loro erano già morti. La donna è stata denunciata per maltrattamenti di animali e per gestione illecita di rifiuti ed è stata segnalata ai servizi sociali del posto. Lo stabile è stato sequestrato.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 8 Agosto 2022, 14:23

