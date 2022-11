Napoli, bus sommerso e l'acqua arriva alle caviglie. Passeggeri increduli: «Come il Titanic» FOTO

Scene di ordinaria follia. Sparite le ultime tracce di estate, sono cominciati i disagi dovuti al maltempo. Strade allagate in tutta Italia, comprese le grandi città come Napoli. È diventato virale un video pubblicato su TikTok, che riprende un autobus alle prese con un tunnel completamente allagato.

Cosa è successo

Mentre l'autobus prova ad attraversare la strada allagata, l'acqua entra nel mezzo e arriva fino alle caviglie dei passeggeri increduli. «Come il Titanic», commenta in sottofondo qualcuno. Il problema è che questi fenomeni, causati dai cambiamenti climatici, rischiano di far parte sempre più spesso della nostra quotidianità», scrive su Facebook il consigliere regionale di Europa Verde, Francesco Emilio Borrelli, che ha ricevuto la segnalazione del video. «Non è più tempo di lanciare allarmi ma di attivarsi per una rapida inversione di questo fenomeno mondiale attraverso comportamenti sostenibili da parte di ciascuno di noi che spingano i governi di tutti i Paesi a fare dietrofront sulla produzione indiscriminata di CO2», conclude Borrelli.

