Napoli, ecco il bonus funerale: vale 650 euro di sconto diretto per Isee fino a 30mila euro

A Napoli hanno già anticipato un (eventuale) provvedimento del prossimo Governo: il bonus funerale. Ben 650 euro che si detraggono direttamente dal costo della funzione per il "caro estinto": quindi senza alcun passaggio burocratico, il che dovrebbe essere garanzia di successo a differenza invece di quanto avvenuto finora - ad esempio - per il "bonus facciate".

Bonus, da quello "ex Renzi" a quelli edilizi: circa 40 in vigore, costano 112,7 miliardi. «È ora di ridurli»

Cosa si legge sul cartellone

Il grande cartellone pubblicitario di una ditta di Casoria - popolosa città alle porte del capoluogo partenopeo - specifica però che il "trattamento di favore" si applica solo per funerali con famiglie economicamente sotto la soglia dei 30mila euro certificati con ISEE. E poteva mai mancare un po' di sana scaramanzia napoletana? Macchè.

Ecco troneggiare un cornetto rosso anti-jella: perché la pubblicità è l'anima del commercio, ma non deve certo portare sfiga alle anime terrene. «Siamo vicini alle famiglie», ammicca infatti lo slogan, a metà strada tra il rattristato e il solidale.

Infine, il colpo di teatro. Scritta piccola, ma di grande valore: il bonus funerale non vale solo per i residenti di Casoria ma "per tutti i Comuni". Come non approfittarne?

Nord Stream, il gasdotto danneggiato da «potenti esplosioni»: le prime immagini del drone sottomarino https://t.co/JXqeFZlWDS — Leggo (@leggoit) October 18, 2022

Ultimo aggiornamento: Martedì 18 Ottobre 2022, 16:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA