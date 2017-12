Napoli, bomba esplode tra le case: morto un uomo, ferita una donna

Venerdì 22 Dicembre 2017 - Ultimo aggiornamento: 09:52 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Esplosione nella notte in via Ferrante Imparato, nel quartiere napoletano di Ponticelli, dove un uomo è stato recuperato dai soccorsi del 118 in gravi condizioni. La deflagrazione è avvenuta intorno alle 3.30, orario in cui sono stati allertati i Vigili del Fuoco e l'ambulanza che, inizialmente, avevano avuto indicazioni circa lo scoppio di un petardo ed il ferimento di un uomo.Sul posto, invece, era avvenuta una vera e propria esplosione di un ordigno, una bomba carta, come poi è stato constato dai caschi gialli, che hanno rilevato il danneggiamento una porzione della parete di una palazzina ed avviato le procedure per la verifica della staticità dell'edificio. L'uomo, ritrovato a terra senza coscienza, è stato trasferito d'urgenza all'ospedale Loreto Mare ma non è sopravvissuto allo scoppio e nonostante i tentativi di tenerlo in vita con l'amputazione delle gambe, è morto per lelevata compromissione degli organi interni. Ferita anche una 43enne di Ponticelli, trasportata all'ospedale Loreto Mare. Sono in corso indagini da parte dei Carabinieri del Nucleo investigativo di Napoli e della compagnia Poggioreale.Le forze dell'ordine sono impegnate nella ricostruzione della dinamica di quanto accaduto e dell'identità dell'uomo, dall'apparente età di 30 anni. I vigili del Fuoco non hanno ritenuto necessaria l'evacuazione dello stabile che non è stato compromesso a livello strutturale.