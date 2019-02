Napoli, bimbo vestito da deportato nel lager per Carnevale: scoppia la polemica sui social

Ultimo aggiornamento: 17:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Vestito d. Così un bambino di Napoli è statoda sua mamma, portandosi con sé, suo malgrado, inconsapevolmente, un mare di polemiche. La foto del bimbo, che circola sul web, è stata segnalata anche dal consigliere regionale Francesco Borrelli e dallo speaker radiofonico Gianni Simioli che hanno discusso il dubbio gusto della mamma.Pigiama a righe, testa rasata, numero di riconoscimento, come se fosse una delle tante innocenti vittime dello sterminio dei lager. Un vestito che certo non si sposa con lo spirito allegro e spensierato del carnevale e che invece porta alla mente ricordi storici tristi e decisamente vergognosi. Borrelli e Simioli hanno definito il travestimento vergognoso e hanno specificato che la mamma ha messo il bimbo in condizione di essere bersaglio di polemiche, anche quando lui non ha per ovvie ragioni alcuna colpa.Non è mancata però la risposta della mamma che ha definito il vestito originale, che ha minimizzato il fatto, affermando che non si voleva offendere nessuno e si voleva solo fare una caricatura, concludendo esaltando la sua stessa idea con un bel: «Hai vinto tu amore a mamma».