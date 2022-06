Napoli, bimbo di tre anni muore investito da un'auto sotto gli occhi della mamma

Un bambino di tre anni è morto poco fa nell'ospedale San Paolo di Napoli, dove era stato ricoverato in seguito a un incidente stradale in via Marco Polo, nel quartiere Fuorigrotta. Il bimbo era in compagnia della madre, quando - per cause ancora da chiarire - è stato investito da un'automobile, il cui conducente si è fermato per prestare soccorso. Per ricostruire la dinamica sono al lavoro Polizia di stato e Polizia locale.

Il bambino si chiama Christian Carezza e secondo i testimoni ci sarebbe stata anche un'aggressione ai danni dell'automobilista (interrotta dai poliziotti) che lo aveva investito qualche secondo prima. Il ragazzo alla guida dell'auto è stato accompagnato al Cardarelli per le ferite riportate mentre il bambino, caricato in ambulanza in condizioni già disperate, è stato portato al pronto soccorso del vicino San Paolo.

Ultimo aggiornamento: Sabato 25 Giugno 2022, 13:55

