Cinque bimbi "fantasma" abbandonati in un seminterrato tra la sporcizia

Choc a Napoli dove cinque minori sono stati trovati in un seminterrato dove dormivano da soli nella sporcizia, tra

e in condizioni di assoluto degrado. La scoperta nei locali al piano terra di uno stabile in via Santa Maria Antesaecula nella zona di Forcella. Li hanno trovati gli agenti dell'Unità Operativa Tutela Emergenze Sociali e Minori della Polizia Municipale, durante un'attività di verifica nel centro storico sugli allacci abusivi alla rete elettrica.



In due «bassi» gli agenti hanno trovato i cinque minori addormentati e in assenza di adulti: i locali erano molto sporchi con suppellettili e masserizie sparse ovunque; inoltre vi erano fili elettrici scoperti e penzolanti tra vari ambienti che si raccordavano ad un allaccio abusivo alla rete elettrica cittadina, considerato estremamente pericoloso dai tecnici presenti. Solo dopo ore si sono presentati negli uffici due donne e un uomo che hanno dichiarato di essere i genitori dei bambini e che sono stati identificati.



Dopo aver informato la Procura per i Minorenni e di concerto con i competenti Servizi Sociali, convocati sul posto, si è deciso di affidare i cinque minori ai genitori, previa verifica di possibilità di essere ospitati presso parenti. I genitori sono stati denunciati alla magistratura per il reato di abbandono di minore.

Mercoledì 18 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 19-07-2018 09:15 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

fili elettrici scoperti