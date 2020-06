Napoli, bimba di 8 anni torna a mangiare grazie ad un innovativo intervento all'esofago

Alexandra, 8 anni, di Tirana, a causa di una patologia, l'acalasia esofagea, non riusciva a mangiare cibi solidi ma dopo un complesso intervento realizzato al Policlinico Federico II di Napoli ora sta bene ed è tornata a casa sua in Albania. La bimba è stata presa in carico dal gruppo multidisciplinare della Pediatria del Policlinico Federico II di Napoli.



A inquadrare la patologia è stata Annamaria Staiano, direttore della Unità Operativa Complessa di Pediatria generale, e a operarla Ciro Esposito, direttore della UOC di Chirurgia Pediatrica. Alexandra, dopo pochi giorni dall'intervento, è stata dimessa, è tornata in Albania, mangia serenamente senza alcun problema e grazie alle nuove tecnologie è monitorata a distanza. Oggi è completamente guarita. La bambina è stata operata effettuando una miotomia extramucosa che si esegue per via laparoscopica con l'obiettivo di eliminare completamente l'ostacolo al passaggio del bolo di cibo e consentire al paziente di riprendere a deglutire normalmente.



L'intervento consiste nella mobilizzazione della parte distale dell'esofago dall'addome: si 'scollà l'esofago dalle strutture anatomiche di ancoraggio naturale alla parete dell'addome e al diaframma e si incidono gli ultimi 5-7 cm delle fibre muscolari dell'esofago utilizzando nuovi sealing device e l'energia laser. Ultimo aggiornamento: Giovedì 25 Giugno 2020, 11:28

