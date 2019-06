di Melina Chiapparino

Martedì 4 Giugno 2019, 09:47

Un'altra banda del buco in azione, questa mattina a Chiaia. A meno di 24 ore dalla rapina messa a segno nell'istituto bancario in piazza Carità, un secondo colpo è stato realizzato all'ufficio postale di via Pontano.I malviventi sono entrati nei locali attraverso le condotte fognarie e hanno fatto irruzione negli uffici portandosi via un bottino la cui cifra è ancora da quantificare.Sul posto sono giunti i carabinieri e un'ambulanza del 118 per soccorrere un dipendente colpito da un malore in seguito al blitz dei criminali.Potrebbe trattarsi di una rapina collegata all'episodio criminale di ieri ma questa ipotesi è al vaglio degli investigatori.Proprio ieri pomeriggio, infatti, era stato compiuto un altro colpo della banda del buco, questa volta nell'agenzia bancaria della centrale piazza Carità. In quattro, armati, con una tuta bianca e il volto parzialmente coperto, sono entrati, subito dopo l'orario di chiusura al pubblico, all'interno della filiale dal sottosuolo e una volta dentro hanno costretto gli impiegati a consegnare loro il denaro che doveva essere caricato nel bancomat. Bottino di circa 100 mila euro.