Napoli, bambino di quattro anni caduto dal balcone e morto, Samuele era in casa con la mamma incinta di otto mesi

Alcuni fasci di fiori bianchi sono stati deposti in via Foria, a Napoli, dove oggi un bimbo di appena quattro anni è precipitato dal terzo piano di un antico palazzo e il quartiere è sotto choc. Gli investigatori hanno terminato tutti i rilievi del caso mentre stanno ancora ascoltando i genitori del piccolo, molto conosciuti in zona perché appartenenti a una famiglia di noti commercianti.

Denise Pipitone, la Procura di Marsala chiede l'archiviazione per Anna Corona. Frazzitta: «Valuteremo opposizione»

C'è chi passando sull'ampio marciapiedi non riesce a trattenere le lacrime e recita una preghiera, chiedendosi come sia potuto accadere.

La dinamica è ancora in corso di accertamento. Il piccolo è il primo figlio della coppia. La mamma, che è incinta di otto mesi, quando è accaduta la tragedia era in casa. Il bambino è uscito sul balcone e molto probabilmente si è arrampicato sulla ringhiera in ferro, quindi si è sporto ed è precipitato.

Le sue condizioni sono apparse subito disperate. I soccorsi però sono stati immediati. Sul posto sono giunte alcune pattuglie della polizia ed una ambulanza del 118 che, scortata da alcuni agenti motociclisti, si è diretta a tutta velocità verso l'ospedale dei Pellegrini ma per il piccolo non c'è stato nulla da fare.

Ultimo aggiornamento: Sabato 18 Settembre 2021, 08:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA