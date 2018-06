Calci e pugni con la noccoliera, sgominata la babygang: 5 arresti

Sabato 30 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:10 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

CASAVATORE - Il gruppo che si fa branco. Capeggiati da due minorenni, imparentati con la potente famiglia criminale dei Pagano, una decina di ragazzini hanno tentato la rapina a due 15enni. E al primo accenno di reazione delle vittime è scattato un brutale pestaggio. I due 15enni sono stati massacrati con calci e pugni sferrati con una noccoliera.L'episodio, avvenuto in via Locatelli a Casavatore lo scorso 28 marzo, s'è concluso questa mattina quando sono stati fermati cinque dei dieci aggressori. I carabinieri hanno fermato due fratelli (imparentati con i Pagano) di 16 e 15 anni, entrambi di Casavatore. Con loro sono finiti in comunità un 14enne di Casavatore e un 17enne e un 16enne di Casoria, destinatari di un provvedimento del gip del Tribunale dei Minori di Napoli per i reati di tentata rapina e lesioni.I carabinieri della compagnia di Casoria sono ora impegnati a identificare gli altri componenti del branco.