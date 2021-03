Napoli, baby gang assalta un'ambulanza dopo intervento Covid: «Pugni agli specchietti»

Una baby gang ha preso di mira un'autoambulanza che aveva appena effettuato un intervento per il Covid: accade a Napoli, come denunciato sulla pagina Facebook 'Nessuno tocchi Ippocrate'. La squadra intervenuta in un'abitazione è scesa in strada e si è ritrovata davanti un gruppo di ragazzini senza mascherina, che in barba alle norme anti Covid sostavano poco distanti: alla partenza dell'ambulanza, uno di loro ha sferrato un pugno allo specchietto retrovisore e un altro si è appeso letteralmente al tetto dell'ambulanza.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 15 Marzo 2021, 11:35

