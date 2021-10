Napoli, arrestato il rapinatore che trascinò la sua giovane vittima (su un'auto rubata)

Arrestato l'uomo che, il 22 ottobre scorso, rapinò una ragazza a Napoli. Dopo averle sottratto la borsa, il rapinatore era fuggito a bordo di un'auto (risultata poi rubata) e, spiazzato dalla reazione della giovane che si era attaccata allo sportello, l'aveva trascinata per diversi metri durante la fuga.

Si tratta di un 42enne, di cui non è stata resa nota l'identità. Le indagini della polizia, anche grazie alle registrazioni di varie telecamere di sorveglianza, hanno permesso di identificarlo e di fermarlo. La rapina era avvenuta in via Carlo De Marco, davanti al distributore automatico di una tabaccheria, poco prima delle 22.

Il provvedimento rappresenta l'esito dell'attività investigativa svolta dalla Polizia e coordinata dalla Procura che ha consentito di cristallizzare le varie fasi dell'episodio e di risalire all'identità del presunto aggressore. La ragazza, finita al suolo dopo la fuga del rapinatore, ha riportato lesioni giudicate guaribili in dieci giorni.

«Denunciare serve sempre - spiega il consigliere regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli che diffuse i video della violenta aggressione alla ragazza in via De Marco a Napoli - adesso ci aspettiamo una pena dura. Siamo contenti che le forze dell'ordine abbiano agito con velocità ed efficacia. Quelle che abbiamo visto sono state scene terribili che avrebbero potuto immortalare qualcosa di ben più drammatico. Quello che lascia sconcertati è la ferocia di questo delinquente che non si è fatto scrupolo di mettere in serio pericolo la vita della sua vittima».

