Napoli, ambulanza circondata e presa a calci: stava soccorrendo una ragazza che si era sentita male in un locale notturno

L’ambulanza circondata, i calci sulle fiancate, l’autista preso per il bavero. È successo stanotte a Coroglio, dove la postazione San Paolo del 118 era intervenuta, intorno alle 5.30, per soccorrere una ragazza che si era sentita male nel parcheggio di un locale della zona dopo aver bevuto troppo. Mentre il mezzo era ancora sul posto, però, a pochi metri si è verificato un incidente automobilistico. L’ambulanza è stata bloccata mentre stava uscendo dal parcheggio con la ragazza a bordo da una folla di giovani che hanno cercato di fermarla e hanno cominciato a prendere a calci le fiancate, presumibilmente per far soccorrere l’altro ragazzo, in condizioni evidentemente più gravi; qualcuno ha afferrato per il collo l’autista attraverso il finestrino aperto e lo ha strattonato.L’equipaggio è sceso dall’ambulanza e, con difficoltà, è riuscito a farsi largo tra le decine di persone che stavano inveendo contro i sanitari ed a raggiungere il ragazzo, che è stato caricato e trasportato al Cardarelli mentre la ragazza è stata lasciata ad un secondo mezzo di soccorso. Il giovane è attualmente ricoverato, in prognosi riservata ma non in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i carabinieri.L’episodio è stato denunciato dall’associazione “Nessuno tocchi Ippocrate” sulla propria pagina Facebook. «È l’aggressione numero 34 dall’inizio dell’anno – scrivono – la sesta per la postazione San Paolo».