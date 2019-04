Pasquetta con l'allerta meteo: il sindaco chiude tutti i parchi pubblici. LE PREVISIONI

Meteo, Pasquetta con il cielo sereno solo per pochi: allerta vento forte e temporali

Meteo, Pasquetta con il cielo sereno solo per pochi: allerta vento forte e temporali. Tutta colpa di un vortice di bassa pressione proveniente dalla Penisola Iberica e diretto sul Nord Africa, dice il sito ilmeteo.it, che muove il suo baricentro in direzione della Sardegna. Le previsioni: l'alta pressione sarà costretta a spostarsi verso Est e verso l'area balcanica. Le correnti si orienteranno dai quadranti meridionali e forti venti di Scirocco colpiranno il nostro Paese mettendo per altro in sospensione sabbia dal deserto con conseguente cielo spesso lattiginoso. E Pasquetta sarà rovinata dalle nubi e dalla pioggia.

Domani, lunedì di Pasquetta, iresteranno chiusi a causa dell'allerta meteo diramata dalla Protezione civile regionale che prevede nel giorno di Pasquetta «venti forti o molto forti sud-orientali, con locali raffiche, sulle isole e sui comuni costieri, mare agitato al largo e lungo le coste esposte, con possibili mareggiate». È quanto rende noto il Comitato operativo comunale (Coc) che ha esaminato in mattinata la questione con una nota in cui si raccomanda prudenza in prossimità di alberature e strutture come lampioni e impalcature.