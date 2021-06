Napoli, al via il festival della salute e del benessere femminile

Dal 30 Giugno al Palazzo Ischitella di Napoli, prende il via "Il Festival della salute e del benessere Femminile", tre giorni - dal 30 giugno al 2 luglio - dedicati alla prevenzione, ma anche di riflessione ed approfondimento su come contrastare la violenza di genere, il triste fenomeno del bullismo e ampliare e diffondere una vera e propria educazione alla salute nella cittadinanza.

"Sono lieta di poter finalmente realizzare un progetto dedicato interamente alla salute femminile - afferma Annamaria Colao, Chairholder Cattedra Unesco Federico II ideatrice e realizzatrice dell'iniziativa - Da sempre sono convinta che ci sia bisogno di un vero e proprio cambio di passo nell’affermazione della medicina di genere. "Con Donne, unitamente a tutto lo staff della Cattedra Unesco, i nostri partner e chiunque voglia collaborare - conclude Annamaria Colao - desideriamo contribuire ad aumentare la conoscenza sulle patologie più comuni e aiutare le donne a sviluppare una maggiore consapevolezza nella tutela della propria salute e di quella dei propri cari, per compiere scelte adeguate a preservarla. L'educazione alla salute del mondo femminile ha a mio avviso come effetto secondario positivo un miglioramento delle condizioni di salute degli interi nuclei familiari considerando che, generalmente, le donne si occupano della salute di tutti".

Il programma:

30 GIUGNO Introduzione A.Colao Saluti Istituzionali A. Todde - M. Lorito - A. Iervolino Modera C. Del Gaudio E. Bonetti “Educare alla salute, principio di pari opportunità ” S. Giannini “Gli obiettivi educativi UNESCO per la salute” L. Fortini “Educazione alla salute a scuola” E. Coscioni “Agenas e formazione di qualità nel SSN per l’obiettivo Salute dell’Agenda 2030” A. Lenzi “Educare alla salute nelle città sostenibili” S. Misiti Let’s science! La scienza attraverso i fumetti: confronto tra docenti e ragazzi G. Gigliotti: Il ruolo dell’assicurazione nei servizi integrati per la tutela della salute R. Sgalla: “L’esperienza del Centro Studi Americani: Health&Science Bridge” B. Lorenzin “La prevenzione al centro dei nuovi progetti educativi” Conclusioni A. Colao - B. Lorenzin

1 LUGLIO Introduzione A.Colao - V. de Giovanni Saluti Istituzionali M. Carfagna - L.F. Menna Modera L.F. Menna “Il Comune di Napoli contro la violenza di genere” N. Brancati “L’impegno della Polizia di Stato contro la violenza di genere” R. Falcone E. Garzo La rilevanza di una decisione tempestiva e giusta G. Bongiorno “L’impegno di Doppia Difesa” Legge Codice rosso Testimonianze: Video "Doppia Difesa" B. Buonaiuto M. Coppola A. Margiotta M. de Giovanni “Brano inedito” Conclusioni A. Colao - V. de Giovanni

2 LUGLIO Introduzione A. Colao - M. Mauriello Saluti Istituzionali M. Striano - M. Triassi Spot contro il bullismo • Anfisa Letyago • Paolo Caiazzo Video testimonianze R. Mancini “La scuola combatte il bullismo” A.L. Amodeo Bullismo omofobico: l'importanza del counselling dalla scuola primaria all'Università G. Ventre Cyberbullismo: cos'è e come combatterlo? Donatella Chiodo Conclusioni

Gli eventi saranno trasmessi anche in modalità streaming nelle giornate del Festival alle ore 18 circa dalla pagina facebook della cattedra Unesco https://www.facebook.com/unescochairnapoli

