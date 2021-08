Agguato a Napoli, ragazzo di 25 anni ucciso con sette colpi di pistola nella notte

Un 25enne, Antonio Zarra, è stato ucciso questa notte dopo essere stato vittima di un agguato. È accaduto a Napoli, in via Jacopo Carrucci, nel quartiere Pianura.

Il giovane, già noto alle forze dell'ordine, si trovava in auto quando sono arrivate alcune persone che hanno sparato contro di lui numerosi diversi di arma da fuoco. Portato da alcuni conoscenti al pronto soccorso dell'ospedale San Paolo, è deceduto a causa delle ferite riportate: a colpire Antonio Zarra sarebbero stati sette diversi proiettili.

I colpi esplosi durante l'agguato, però, sono di più. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Bagnoli, del Nucleo Radiomobile e della Sezione Rilievi del Nucleo investigativo di Napoli. I militari hanno trovato in via Carrucci 10 bossoli calibro 9 e alcune tracce di sangue. Indagini sono in corso per chiarire la dinamica e individuare i responsabili dell'agguato.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 20 Agosto 2021, 10:26

