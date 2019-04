di Melina Chiapparino

Un vero e proprio agguato. Un uomo, Luigi Mignano, 57 anni, è stato ucciso a colpi d'arma da fuoco nel Rione Villa, a Napoli. I killer sono entrati in azione in via Ravello, poco prima delle 9, freddando Mignano mentre accompagnava il nipotino a scuola insieme con il figlio Pasquale, 32 anni. Sembra che l'obiettivo del commando di fuoco fosse proprio Pasquale Mignano, ferito alle gambe e adesso ricoverato all'Ospedale del Mare. Miracolosamente illeso il bambino, figlio di Pasquale, che ha visto il nonno cadere sotto i colpi d'arma da fuoco. Della sua presenza sul luogo dell'agguato resta lo zainetto di Spiderman, proprio davanti al cadavere di Mignano .

Nonno, figlio e nipote stavano entrando in auto quando sono stati raggiunti da due persone a bordo di uno scooter nero, forse a volto scoperto. Numerosissimi i colpi di pistola esplosi nell'agguato, a pochi metri dalla chiesa del Rione Villa. Luigi Mignano - che conta diversi precedenti per estorsione, droga e anche 416 bis - era considerato vicino al clan Rinaldi, egemone della zona e da tempo in guerra con il clan Mazzarella per il predominio su San Giovanni a Teduccio. Il figlio, Pasquale, 32 anni, non avrebbe precedenti ma solo violazioni al codice stradale.



La dinamica. Ad assistere all'agguato di Luigi Mignano, ucciso stamattina nel quartiere di San Giovanni a Teduccio, a Napoli, c'era anche il nipotino: sarebbe suo, infatti, lo zaino ritrovato proprio sul luogo dell'agguato. Le indagini della Polizia di Stato sono in corso e lo scenario potrebbe apparire più chiaro quando sarà sentita l'altra persona coinvolta nell'agguato, il figlio di Mignano, ora ricoverato in ospedale ferito alle gambe, e papà del piccolo che probabilmente era presente alla sparatoria.



ll parroco: ferocia assurda. «Fino a stamattina eravamo fiduciosi che la situazione fosse migliorata, poi un agguato davanti ad un bimbo di tre anni, il nipote della vittima, ci ha fatto capire che la ferocia è aumentata». Padre Modesto Bravaccino un anno fa mostrò un proiettile che era finito nel campetto dell'oratorio della sua chiesa, a due passi da luogo dell'agguato di oggi a Napoli. «Da quel giorno si è sparato tanto ma nessun omicidio - dice - oggi in questa zona c'erano mamme, bimbi che andavano a scuola, anziani che stavano venendo a messa».



Padre Modesto stava pregando nella cappellina «quando ho sentito tantissimi colpi di arma da fuoco». «Sono uscito e ho visto che c'era una persona a terra - racconta - il tutto a pochi metri dalla scuola e dalla chiesa dove gli anziani stavano venendo a messa». Luigi Mignano, la vittima dell'agguato, e il figlio Pasquale, papà del bimbo di tre anni, stavano accompagnando molto probabilmente con l'auto il piccolo all'asilo. «Fino a stamattina eravamo fiduciosi - aggiunge il parroco - c'era stata la manifestazione anticamorra un anno fa, l'incontro con Salvini, con la Municipalità, con il sindaco. Insomma sembrava che le forze dell'ordine avessero assicurato maggiore sicurezza invece la situazione, concretamente, non sembra migliorata ma peggiorata. Sto da otto anni in questa parrocchia, si è sparato tanto ma non si era mai ammazzato nessuno. La ferocia è aumentata». La chiesa San Giuseppe e San Giovanni di Lourdes si trova accanto al luogo dell'agguato e, sottolinea padre Modesto, «é l'unico punto di aggregazione del quartiere». «Se vuoi andare al parco giochi devi venire qui, se vuoi giocare a calcetto devi venire qui - dice - organizziamo eventi di aggregazione. Oggi questo omicidio in un orario in cui i bimbi stavano andando a scuola, questa è ferocia».

