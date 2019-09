Napoli, l'agente della municipale in scooter senza casco FOTO

Abbiamo segnalato il numero di targa del mezzo al comandante Esposito, chiedendo tutti gli approfondimenti del caso

Giovedì 5 Settembre 2019, 19:12

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Unadiin scooter e, seduta comodamente dietro al conducente del mezzo a due ruote. È accaduto a, dove lache ha violato le norme del Codice della Strada (oltre che quelle del buonsenso e della sicurezza) è stata immortalata da alcuni cittadini.La foto non è sfuggita neanche a, il consigliere regionale dei Verdi che da tempo si occupa di denunciare ogni tipo di illegalità in tutta la provincia die che spesso, per la sua attività, è stato minacciato. Borrelli ha spiegato su Facebook di aver già segnalato l'episodio a, comandante della polizia municipale di Napoli.», ha annunciato Borrelli. Il post ha scatenato l'indignazione di tanti cittadini: «Ecco cosa fa chi dovrebbe dare l'esempio e far rispettare le regole». Tra i commenti, però, c'è anche chi ha criticato Borrelli: «Per fare propaganda, stai danneggiando tanti vigili urbani onesti e inflessibili a causa di una singola 'mela marcia'». E anche chi invita il consigliere regionale a occuparsi di altro: «Lascia in pace la povera gente e fai il tuo lavoro in modo più utile: cosa fai per i roghi tossici, per dare un lavoro ai ragazzi o per eliminare dalle strade rom ed extracomunitari delinquenti?».