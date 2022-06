Napoli, ragazzo di 21 anni ferito a colpi di pistola durante un tentativo di rapina

È stato ferito a colpi d'arma da fuoco nel corso di tentativo di rapina avvenuto la scorsa notte nei pressi della villa comunale di Ponticelli, a Napoli. La vittima è un 21enne incensurato che ora si trova ricoverata all'ospedale «Villa Betania». Il giovane, secondo una prima sommaria ricostruzione, mentre era nei pressi della villa comunale di Ponticelli è stato avvicinato da due sconosciuti che in un tentativo di rapina hanno esploso tre colpi d'arma da fuoco, ferendo il giovane all'avambraccio e alla coscia. Il 21enne non è in pericolo di vita. Indagano i carabinieri della Compagnia di Napoli Poggioreale.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 3 Giugno 2022, 08:59

