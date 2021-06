Napoli, 18enne violentata in un parcheggio da un uomo conosciuto in chat

Gli agenti del commissariato di polizia di Torre del Greco (Napoli), guidati dal primo dirigente Antonietta Andria, hanno acquisito gli incartamenti prodotti dai sanitari dall'ospedale Maresca dove la ragazza di 18 anni che ha denunciato di avere subito una violenza sessuale da parte di un ventiquattrenne conosciuto in chat in un'area di sosta pubblica della città vesuviana si è recata accompagnata dai familiari e, da ciò che si apprende, trattenuta per una notte visto il suo stato di shock.

Al presunto stupratore, che resta in stato di libertà, è stata sequestrata l'auto sulla quale secondo il racconto della diciottenne sarebbero avvenute le violenze, una Fiat 500. Inoltre al ventiquattrenne sono stati prelevati reperti salivari per poter essere utilizzati nelle indagini.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 23 Giugno 2021, 14:31

