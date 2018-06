Mercoledì 6 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:22 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Ledisono uno degli argomenti più ricercati sul web. Molti fans sono in ansia e cercano continuamente notizie o aggiornamenti per ricevere un sospiro di sollievo. Il silenzio della conduttrice delle Iene è interroto di rado, pochi aggiornamenti se non per smentire le bufale che la volevano morta o in condizioni critiche.Nadia Toffa sta continuando le sue cure per sconfiggere il cancro che l'ha colpita nei mesi scorsi e che l'ha costretta ad abbandare le dirette su Italia Uno. Ma cosa sta succedendo sul suo account? Qualcosa di forse ancora più squallido della bufala uscita qualche giorno fa. Sono in azione gli. Venditori online, gente in cerca di follower o che si autopromuovono sfruttando la malattia della conduttrice taggandola nelle immagini in cui vendono auto, vestiti o orologi.Ma non solo. Tantissimi sono i post legati alla ricerca dell'hashtag #nadiatoffa che riportano promozioni di quel tipo. A far ancora più rabbia è che questi si inseriscono e sovrastano messaggi di saluto, di incitazione e di affetto nei confronti della Toffa, oscurandoli e lasciandoli poco visibili. Messaggi che, come ha più volte ricordato la stessa Iena, le stanno dando la forza di lottare a denti stretti contro una malattia terribile. Chissà se anche nei loro confronti Nadia vorrà rispondere con la consueta ironia che la contraddistingue.