Nada Cella, la telefonata choc: «Ho visto quella donna tutta sporca». Caccia alla testimone

Un audio con una telefonata forse decisiva ai fini delle indagini sull'omicidio di Nada Cella, la segretaria di uno studio professionale di Chiavari uccisa 25 anni fa, il 6 maggio 1996. La Procura di Genova e gli investigatori della squadra mobile lanciano un appello diffondendo la registrazione di una telefonata anonima di una donna che diceva di avere visto Annalucia Cecere, ora indagata per quel delitto, sporca sotto lo studio di Marco Soracco, dove la povera Nada lavorava. La voce è quella di una signora anziana. «L'ho vista che andava via col motorino, l'ho vista tutta sporca che metteva tutto sotto la sella. L'ho salutata e manco mi ha guardata. Le dico la verità. L'ho vista quindici giorni fa nel carruggio e non mi ha nemmeno guardata».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 12 Novembre 2021, 17:07

