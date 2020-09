Ladri in spiaggia rubano anche le mutande: bagnanti rimangono... nudi

Non si arrendono i ladri in spiaggia e approfittano anche degli ultimi giorni di mare per lasciare i turisti anche senza vestiti. Due episodi sono accaduti sulla spiaggia libera, uno sul lungomare Alighieri l’’altro sul lungomare Da Vinci al Ciarnin.



In un caso una borsa con marsupio e vari effetti personali nell’altro solo vestiti, mutande comprese, di una ragazza che era andata al mare con le amiche ed è dovuta tornare a casa con il costume bagnato dopo aver fatto il bagno. In pratica, è dovuto tornare a casa ... nuda. Ultimo aggiornamento: Domenica 20 Settembre 2020, 15:24

